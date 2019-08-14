2019-08-14T06:24:44+03:00
Происшествия

Игра на бирже для пожилой биробиджанки началась с уголовного дела

Женщина стала потерпевшей, добровольно обогатившей мошенников
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Игра на бирже для пожилой биробиджанки началась с уголовного делаИгра на бирже для пожилой биробиджанки началась с уголовного делаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Биробиджана решила зарабатывать на жизнь игрой на бирже. Она нашла в социальной сети контакты брокерской компании, связалась, как ей казалось, с менеджером организации и получила от него инструкции, как действовать. На тот момент 63-летняя горожанка не знала, что добровольно отдает деньги мошенникам.

- Неизвестный рассказал женщине, что она должна положить на банковскую карту 10 тысяч рублей, отправить ему данные карты и паспортные данные. Заявительница выполнила все условия. Позже она обнаружила, что с ее карты исчезли деньги. Она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Им предстоит установить лица, причастные к совершению данного правонарушения. Также возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковской карты».

Жителей города убедительно просят никому не сообщать реквизиты банковской карты, чтобы не лишиться своих накоплений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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