Небезопасным детским лагерем заинтересовались следователи в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-16T11:14:12+03:00

Пока известно, что дети жили в помещении, где не было пожарной сигнализации, а на верхнем этаже шел ремонт

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В Хабаровском крае продолжаются проверки в детских лагерях после трагедии, случившейся в «Холдоми». В одном из них, расположенном в Николаевском районе нашли здание, не включенное в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, зато заселенное детьми.

- По решению руководства учреждения здесь жили 20 ребят из числа отдыхающих. Они находились на первом этаже этого здания, а на верхнем этаже шли ремонтные работы. К тому же автоматическая пожарная сигнализация была отключена, - рассказал Алексей Яковлев, заместитель начальника краевого ГУ МЧС - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Этой ситуацией уже интересовались следователи. На данный момент по информации, размещенной в СМИ, проводят проверку в детском лагере «Олимп». Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, оценить действия руководства лагеря на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По результатам проверки примут процессуально решение.

ИСТОЧНИК KP.RU