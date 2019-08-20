2019-08-20T08:21:15+03:00
Общество

В хозяйствах при колониях Хабаровского края спасают свиней от опасного вируса

Вспышки африканской чумы уже зафиксировали в соседних регионах
Александр ШТААЛЬ
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В хозяйствах при колониях Хабаровского края спасают свиней от опасного вирусаВ хозяйствах при колониях Хабаровского края спасают свиней от опасного вирусаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае действует режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней. Ранее в правительстве края сообщили, что пока в регионе не было ни одного случая заражения свиней чумой. Однако угроза занесения инфекции сохраняется. При этом в зоне риска не только животные, разведением и содержанием которых занимаются фермеры, но и парнокопытные из подсобных хозяйств при исправительных колониях.

- Для недопущения распространения вируса африканской чумы принимаются все необходимые превентивные меры. Например, уже запретили выгул свиней на открытом воздухе, животные в основном находятся в закрытом пространстве. Также животных регулярно осматривают. Одновременно с этим проводят вакцинацию парнокопытных от ящура и классической чумы, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Напомним, африканская чума свиней – это инфекционная болезнь домашних и диких свиней. Вызывает заболевание вирус, способный поразить 100 процентов животных всех пород и возрастов. Вакцин и медикаментов, предохраняющих от этой болезни, не существует, лечение запрещено. Зараженных животных останется только уничтожить. Также ликвидации подлежат свиньи в радиусе 20 километров от очага вспышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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