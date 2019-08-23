2019-08-23T04:07:23+03:00
Общество

Улицу Флегонтова в Хабаровске осушают с помощью насосов

Установка способна перекачивать до трех тысяч кубометров воды в час
Ольга КИВА
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Улицу Флегонтова в Хабаровске осушают с помощью насосовУлицу Флегонтова в Хабаровске осушают с помощью насосовФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске на улице Флегонтова в районе арены «Ерофей» начали работать насосы по откачке воды. Это необходимая мера, чтобы справиться с последствиями циклонов. Напомним, в краевом центре на прошлой неделе выпала месячная норма осадков, как результат, на улицах Флегонтова и Тимирязева появились почти озера. Для откачки воды из ливневых коллекторов потребовалось несколько дней.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, насосная установка способна перекачивать до трех тысяч кубометров воды в час. Ее запустили вечером 22 августа. На случай форс-мажора в этих района остаются дежурить пожарные машины и мотопомпы.

В парке «Северный» строят защитные сооружения, необходимые для отведения ливневых стоков от электрооборудования. По периметру подстанции рабочие укладывают мешки с песком. Отметим, что на сегодняшний день в городе ни одна подстанция не попала в зону затопления. От водной стихии пострадали 12 частных домовладений и 214 приусадебных участков, а также участки дорог в районах улиц Штормовой, Приемной и перекрестка улиц Прибрежной-Минусинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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