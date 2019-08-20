2019-08-20T07:33:07+03:00
Общество

В Хабаровске спортсмены-водники прокатились на катамаране по затопленной улице Флегонтова

Подробностями заплыва поделился с корреспондентом «Комсомолки» один из его участников
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровске спортсмены-водники прокатились на катамаране по затопленной улице ФлегонтоваВ Хабаровске спортсмены-водники прокатились на катамаране по затопленной улице Флегонтова
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Видео, на котором четверо парней катаются на катамаране по затопленной амурским паводком улице Флегонтова, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Встречаются осуждающие комментарии, но большинство хабаровчан восприняли идею хабаровских спортсменов на ура.

- Идея родилась спонтанно, - рассказал участник водной прогулки, спортсмен-водник Александр Соколов. - Мы приехали рано утром в воскресенье. Оценили уровень воды: как раз подошел для катамарана.

В Хабаровске спортсмены-водники прокатились на катамаране по затопленной улице Флегонтова

В Хабаровске спортсмены-водники прокатились на катамаране по затопленной улице Флегонтова

В необычное путешествие отправились в полной экипировке - в гидрокостюмах, спасжилетах и касках. Не стали только выставлять страховку.

- Вода, это не игрушка. Сплавы быстро отучают неосторожных от легкомысленного отношения к мерам безопасности, - отметил Александр Соколов. - И даже к этому откровенно развлекательному мероприятию мы отнеслись серьезно. И не зря. Одного из парней чуть не зацепило упавшим деревом. Не было бы каски - случилась бы травма.

Каякеры на Флегонтова.

Но все же приятного в необычной катамаранной прогулке было больше.

- Это было интересно и прикольно. Прохожие восприняли наш вояж на ура, - поделился спортсмен. - Подбадривали, улыбались. Кстати, тот джип, который проезжает на видео, присоединился к нам сам. Проехал несколько раз, поднял волну.

Парни в водном спорте далеко не новички. За спиной у каждого сплавы разной сложности. Всего неделю назад вернулись со сплава по рекам Алтайского края. Впереди множество планов и интересных маршрутов. А хабаровчане, в свою очередь, убедились в том, что даже в самой катастрофической ситуации можно увидеть немного позитива.

Каякеры на Флегонтова 2.

Напомним, причиной появления воды на улице Флегонтова стали ливневые дожди и перекрытые властями по случаю паводков ливневки. Воду с проезжей части откачивали специальные насосы. В настоящее время движение по улице восстановлено.

Сплав на Флегонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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