Охоту на собак устроили медведи в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-30T13:24:56+03:00

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В Хабаровском крае с 22 по 29 августа зафиксировали пять конфликтных ситуаций с дикими животными. Напомним, всего с начала 2019 года таких инцидентов произошло уже 141.

Как сообщили в краевом министерстве природы, за последнюю неделю жертвами медведей стали еще две собаки. Одну из них косолапый задавил 23 августа на даче в окрестностях рабочего поселка Ванино. В этот же день жителям Хабаровска довелось увидеть самую настоящую косулю. Животное переплыло Амур, добираясь с острова Большой Уссурийский до суши. Парнокопытное вышло из воды в районе Дендрария, потом его отловили и доставили в район государственного природного заказника «Хехцирский».

Аналогичным способом добралась до краевой столицы и вторая косуля, правда, она выплыла в районе базы «Дельфин» 26 августа. Это животное просто вывезли за пределы краевого центра. К слову, двумя днями позже косолапый задавил собаку в поселке Тырма Верхнебуреинского района. А его «коллега» гималайский медведь позволил себе гулять по дачам в районе села Виноградовка Хабаровского района.

Жителей края убедительно просят соблюдать инструкции при нахождении в местах обитания диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU