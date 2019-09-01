Уровень воды в Комсомольске превысил критическую отметку почти на метр

СЕГОДНЯ 06:56 2019-09-01T11:25:41+03:00

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По состоянию на 1 сентября 2019 года уровень Амура возле города Комсомольска составляет 740 сантиметров. Это на 90 сантиметров превышает опасную отметку. При этом, прогнозы гидрологов не вызывают оптимизма. Прошедшие дожди добавили Амуру объема, при этом обстановка в регионе остается нестабильной. А это значит, уровень воды в будет расти.

- На участке Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре уровни воды в пределах опасных отметок, на участке село Нижнетамбовское - село Богородское - категории неблагоприятного явления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. – В настоящее время в Комсомольске в зоне подтопления находится 71 дом и 204 приусадебных участка.

Среди наиболее пострадавших микрорайоны Парковый и Менделеева, а также поселки Малая Хапсоль и Хорпинский.

Напомним, ежедневно на борьбу с паводком в Комсомольске выходят около трехсот человек. Это сотрудники МЧС, Росгвардии, пожарной охраны и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU