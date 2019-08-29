«Ты не пройдешь!»: в Комсомольске готовятся встречать гребень паводка

Комсомольск-на-Амуре готовится к встрече гребня паводка. Очередное оперативное совещание по организации подготовительных мероприятий провел вчера губернатор региона Сергей Фургал.

ПРОГНОЗ ГИДРОЛОГОВ НЕУТЕШИТЕЛЕН

- На северо-востоке Китая сформировался очередной циклон, который вызывает сильные дожди на территории Хабаровского края, - рассказала Светлана Агеева, директор хабаровского Гидрометеоцентра. - На сегодняшний день ситуация такова. Амур поднимается за счет стоковых вод. Дождевые воды вливаются в реку ниже села Ленинского и вызывают дополнительный рост уровня воды. Дожди в Хабаровске и Хабаровском районе будут продолжаться. Не вызывает оптимизма ситуация и в остальных районах края.

Особенно проблемной гидролог называет ситуацию ниже села Малмыж, Нанайского района. Здесь на уровень воды будет влиять не только разлив Амура, но и обильные дождевые воды. Притоки переполнены и деться воде некуда. А значит, вся она будет стекать вниз. К Комсомольску-на-Амуре.

- Мы дали 28 августа уточнение прогноза по уровню воды, - отметила Светлана Агеева. - Это 760 - 780 сантиметров у Комсомольска на период с 4 по 9 сентября. Однако и этот прогноз не окончателен. До конца месяца дожди будут продолжаться как по бассейну Амура, так и Уссури.

Власти Комсомольска готовятся встретить «большую воду» во всеоружии.

- На утро 28 августа в зоне подтопления в Комсомольске оказалось 26 жилых домов и 61 приусадебный участок, - отчитался по видеосвязи заместитель председателя правительства края Анатолий Литвинчук, который вместе с МЧС и мэрией руководит работами на месте. - В пунктах временного размещения находится 21 человек. Сейчас таких пунктов развернуто два, но при необходимости готовы организовать столько, сколько нужно.

В свою очередь, губернатор пообещал администрации Комсомольска материальную помощь. На проведение неотложных мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации край выделил 15 миллионов рублей.

- Соответствующее распоряжение я уже подписал, сегодня-завтра деньги будут у вас, - отметил Сергей Фургал.

ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАВОДКОМ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ПРИЛИЧНЫЕ СИЛЫ

- Ежедневно у нас работают порядка трехсот человек из состава МЧС, Росгвардии и волонтеров, - доложил Анатолий Литвинчук. - Они занимаются засыпкой песка в мешки. На сегодняшний день таких мешков подготовлено порядка ста пятнадцати тысяч. Их выдают всем нуждающимся в укреплении собственных подворий, 46 тысяч мешков заготовлено на экстренный случай. Совместно с городскими властями формируем два участка резервных дамб на случаи прорыва воды через основные заграждения.

С учетом нового прогноза сейчас все комсомольские дамбы будут отсыпаны до девятиметрового уровня. Работы будут завершены в течение пяти дней. Предстоит отсыпать 48 тысяч кубометров грунта. К настоящему моменту уже уложено 63 тысячи кубометров. На строительстве задействовано 60 самосвалов, но необходимо еще 18. Из 30 километров дамб нужно укрепить 6,5 километра. Откачивать воду будут с помощью пяти насосов. Два из них уже на месте, еще три перебросят из краевого центра.

Уровень Амура у Комсомольска на 29 августа составил 696 сантиметров.