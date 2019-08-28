В Комсомольске-на-Амуре наращивают дамбы до девяти метров

Главные виновники изменения в прогнозах – ливневые дожди, опять пришедшие на территорию Хабаровского края. Ситуация до боли напоминает 2013 год, когда уровни воды в прогнозах увеличивались едва ли не ежедневно. Обжегшись на «горячем» тогда, сейчас решили не рисковать и нарастить дамбы в Комсомольске-на-Амуре до девяти метров. Специалисты надеются, что этого должно хватить, тем более что гидрологи обещают уровни в пределах 760 – 820 сантиметров.

Вода уже заходит на приусадебные участки жителей пригородов Комсомольска-на-АмуреФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас в городе Юности все службы, связанные с обслуживанием гидрозащитных сооружений, переведены на круглосуточный режим работы – времени мало, гребень должен подойти к городу уже 4 – 9 сентября.

Хорпинская дамба которая должна защищать поселок - высоты явно не хватаетФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- За прошедшие сутки на дамбы доставлено и отсыпано более 6600 кубометров инертных материалов. В течение прошлых суток заготовлено 35 тысяч мешков с песком, из них уложено 15 тысяч. Всего же с начала проведения превентивных работ силами сотрудников МЧС России, Министерства обороны, других взаимодействующих структур и ведомств, а также волонтерами и добровольцами заготовлено порядка 160 тысяч мешков. На всех временных защитных сооружениях организовано дежурство спасателей для мониторинга уровней воды и осуществления контроля обстановки, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В городе для обороны от воды заготовлены 160 тысяч мешков с пескомФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Также пригороды Комсомольска будут защищать водоналивные дамбы, точно такие же, какую недавно установили на набережной Хабаровска. Они будут защищать жилые многоквартирные дома, расположенные в низине вдоль Хорпинского шоссе.

Вдоль Хорпинского шоссе разворачивают водоналивные дамбыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В этом районе силами спасателей и пожарных развернуты и наполнены восемь участков дамбы общей длиной 200 метров. Основная задача конструкции - сдержать напор воды, не дать подойти к домам и заполнить подвалы. На сегодняшний день спланировано продолжение работ и увеличение ее длины, - поделились в ведомстве.

Спасатели пытаются помешать воде проникнуть во дворы и подвалыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

У Комсомольска, по данным спасателей, за последние сутки уровень Амура вырос на 13 сантиметров и теперь на 36 сантиметров превышает отметку опасного явления. В микрорайонах Хорпинский и Малая Хабсоль подтоплено 33 приусадебных участка и 19 жилых домов. Как отмечают сотрудники МЧС, которые обходят дворы, многие жители уже покинули свои дома и перебрались в пункты временного размещения. Пока развернуты три ПВР, рассчитанные на проживание 240 человек. Сейчас в них живут 23 подтопленца, из которых 9 – дети.