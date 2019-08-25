Уровень Амура у Хабаровска поднялся до 618 сантиметров

Утром 25 августа уровень Амура у Хабаровска составил 618 сантиметров, такие данные на девять часов утра предоставили в Дальневосточном УГМС. По прогнозам, в ближайшие два дня вода поднимается еще на пятнадцать-двадцать сантиметров.

К 27-31 августа Амур у краевого центра дойдет до отметки 630-680 сантиметров. На главной набережной города возвели гидроналивную дамбу и укрепили ее мешками с песком. В опасно низких местах также сделаны временные насыпи, установлены насосы, которые должны сдержать рост воды.

Высота гидроналивной дамбы 80 сантиметров, этого должно хватить, чтобы сдержать воду.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Впрочем, сейчас основную тревогу вызывают не столько речные, сколько дождевые воды: хабаровские ливневки затампонированы, стоки не уходят в Амур, а фактически копятся в коллекторах. Один хороший дождь и, как показал недавний инцидент на улице Флегонтова, дороги превращаются в притоки Амура.

У Комсомольска-на-Амуре уровень за сутки вырос на 16 сантиметров, добравшись до отметки 635 сантиметров. Отметка опасного явления для города юности 650 сантиметров. Там сейчас тоже готовятся к наводнению: по скорректированным прогнозам, пик паводка ожидается 31 августа – 2 сентября. К тому времени должны быть полностью отремонтированы существующие насыпи, при необходимости в город перевезут гидроналивные дамбы, дабы не повторилась ситуация 2013 года.

Сейчас от паводка страдает Еврейская автономная область, в частности поселки Николаевка и Приамурский. В Хабаровском крае топит Хабаровский и Нанайский районы.

На днях в Нанайском районе побывал с рабочей поездкой губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, оценил обстановку. В селах подтоплены огороды, вода вплотную подступила к домам. Губернатор поинтересовался, как работают местные власти с населением: делают ли подомовой обход, предупреждают ли людей, что река будет подниматься и дальше? Ведь сейчас топит те же самые места, которые топило в 2013 году, а значит, не нужно ждать информации от гидрологов или МЧС, чтобы понять, где тонкое место.

В поселениях Нанайского района подготовлены пункты временного размещения, есть запас продуктов питания, заверили губернатора местные власти. Тот в свою очередь потребовал создать специальные комиссии на местах, чтобы по каждому подтопленному дому была полная картина.

СПРАВКА

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, у сёл Елабуга, Троицкое, Малмыж, на р. Уссури у с. Новосоветское уровни воды стоят выше отметок категории опасное явление. Уровни категории неблагоприятное явление и выше сохраняются на р. Амур в Нанайском и Комсомольском районах, на реках Уссури, Подхоренок, Кур. Затоплены поймы реки Амур от с. Елабуга до с. Тахта, на реках Уссури, Бикин, Подхоренок, Хор, Катэн, Матай, Кия, Урми, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен, Уда на глубину 0,1-3,2 м.