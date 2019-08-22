Дворы тонут, насосы качают: пик августовского паводка проходит Хабаровск
ШЕСТЬ МЕТРОВ - НЕ ПРЕДЕЛ
Судя по сообщениям местных пабликов, Хабаровск опять, через шесть лет после катастрофического наводнения, медленно и торжественно погружается в Амур. На линейке у стоянки дебаркадеров вода стоит на отметке шесть метров, на сайте гидромета – отметка 603.
Амур у Хабаровска достиг отметки опасного явления - 6 метровФото: Борис КОКУРИН
Гидрологи называют это опасным явлением, когда топить должно не только дачи на островах, но и пригород. Каждые сутки паводок поднимает воду в реке на шесть - семь сантиметров, пугая жителей прибрежных районов.
Самое популярное место для прогулок этим летом - набережнаяФото: Борис КОКУРИН
Ожидается, что вода может выйти на отметки 630, 680 и даже 700 сантиметров. Чтобы сохранить народное достояние, двое суток на набережной кипела работа – около сотни добровольцев и работники краевого управления по защите от чрезвычайных ситуаций собирали водоналивную дамбу, которая должна предохранить стадион и парковую зону от атаки обезумевшей воды.
Возводить дамбу помогают около сотни волонтеровФото: Борис КОКУРИН
Защитное сооружение протянулось от дамбы, насыпанной городскими службами у яхт клуба, до утеса. Поможет ли она - увидим в самое ближайшее время. В случае если ее таки смоет, шутят рабочие, защитное сооружение своим ходом отправится к защитникам города Юности.
ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ - ДОЖДЬ
Впрочем, Хабаровск, благодаря заблаговременно принятым коммунальными службами мерам, топит не только снаружи, но еще и изнутри. Забитые в ожидании «большой воды» канализационные коллекторы не выпускают осадки из Хабаровска, к радости каякеров разливая рукотворные реки по улицам краевого центра.
Защитят ли эти дамбы Хабаровск при 7 метрах? Подождем - посмотримФото: Борис КОКУРИН
Мы решили на месте посмотреть, что такое для Хабаровска это опасное явление, и насколько угрожающая ситуация сложилась в городе на Амуре. Многострадальную улицу Флегонтова, как только прекратились дожди, городские власти практически вернули в сухопутное русло при помощи мощных насосов.
Водоналивная дамба протянулась от яхт-клуба и до утесаФото: Борис КОКУРИН
- Компания «Дальспецстрой» в этом районе так и не завершила строительство перекачивающей станции. Поэтому при выпадении осадков улицы Радищева, Кубяка, Павла Морозова постоянно топит. Сейчас, когда вода из Амура стала проникать в инженерные коммуникации, мы их перекрыли, чтобы она не пошла в город, а все ливневые стоки с помощью насосов перекачиваем в Амур. Работа организована в круглосуточном режиме. Это поможет спасти микрорайон от затопления, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
В это время в 2013 году уровень Амура был существенно нижеФото: Борис КОКУРИН
Также городу удалось справиться с наводнением в поселке имени Горького. Сейчас там осушают подвалы, затопленные дождевой водой.
ОГОРОДЫ В ВОДЕ
Улица Богачева – здесь также работают помпы, перекачивая воду в реку, но местным садоводам-огородникам от этого не легче. Участки, расположенные близко к Амуру, по колено в воде, урожай плавает на поверхности.
На улице Богачева подтоплены приусадебные участкиФото: Борис КОКУРИН
Хуже всего обстановка на Красной речке. Участок улицы Рудной уже под водой, пробраться туда можно только на лодке, глубина даже для «болотников» великовата.
Паводок подбирается и к улице Прибрежной, но там больше топит с обратной стороны - Амур «подпирает» канализацию, в результате речная вода заходит на улицы через трубу. Чтобы добраться до дома или дачи, приходится либо использовать лодку, либо переходить вброд.
По улице Архаринской приходится плавать на лодкахФото: Борис КОКУРИН
Как отмечают специалисты, у Хабаровска сейчас проходит пик паводка, вода поднимается незначительно, и текущий уровень сохранится в течение пары суток. В зоне паводка остаются более 1600 приусадебных и дачных участков. Также остаются подтопленными дороги по улицам Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская.
Главный виновник подтопления - амурская вода пришедшая через канализациюФото: Борис КОКУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Потоп в Хабаровском крае 2019»