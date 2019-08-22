Дворы тонут, насосы качают: пик августовского паводка проходит Хабаровск

ШЕСТЬ МЕТРОВ - НЕ ПРЕДЕЛ

Судя по сообщениям местных пабликов, Хабаровск опять, через шесть лет после катастрофического наводнения, медленно и торжественно погружается в Амур. На линейке у стоянки дебаркадеров вода стоит на отметке шесть метров, на сайте гидромета – отметка 603.

Амур у Хабаровска достиг отметки опасного явления - 6 метровФото: Борис КОКУРИН

Гидрологи называют это опасным явлением, когда топить должно не только дачи на островах, но и пригород. Каждые сутки паводок поднимает воду в реке на шесть - семь сантиметров, пугая жителей прибрежных районов.

Самое популярное место для прогулок этим летом - набережнаяФото: Борис КОКУРИН

Ожидается, что вода может выйти на отметки 630, 680 и даже 700 сантиметров. Чтобы сохранить народное достояние, двое суток на набережной кипела работа – около сотни добровольцев и работники краевого управления по защите от чрезвычайных ситуаций собирали водоналивную дамбу, которая должна предохранить стадион и парковую зону от атаки обезумевшей воды.

Возводить дамбу помогают около сотни волонтеровФото: Борис КОКУРИН

Защитное сооружение протянулось от дамбы, насыпанной городскими службами у яхт клуба, до утеса. Поможет ли она - увидим в самое ближайшее время. В случае если ее таки смоет, шутят рабочие, защитное сооружение своим ходом отправится к защитникам города Юности.

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ - ДОЖДЬ

Впрочем, Хабаровск, благодаря заблаговременно принятым коммунальными службами мерам, топит не только снаружи, но еще и изнутри. Забитые в ожидании «большой воды» канализационные коллекторы не выпускают осадки из Хабаровска, к радости каякеров разливая рукотворные реки по улицам краевого центра.

Защитят ли эти дамбы Хабаровск при 7 метрах? Подождем - посмотримФото: Борис КОКУРИН

Мы решили на месте посмотреть, что такое для Хабаровска это опасное явление, и насколько угрожающая ситуация сложилась в городе на Амуре. Многострадальную улицу Флегонтова, как только прекратились дожди, городские власти практически вернули в сухопутное русло при помощи мощных насосов.

Водоналивная дамба протянулась от яхт-клуба и до утесаФото: Борис КОКУРИН

- Компания «Дальспецстрой» в этом районе так и не завершила строительство перекачивающей станции. Поэтому при выпадении осадков улицы Радищева, Кубяка, Павла Морозова постоянно топит. Сейчас, когда вода из Амура стала проникать в инженерные коммуникации, мы их перекрыли, чтобы она не пошла в город, а все ливневые стоки с помощью насосов перекачиваем в Амур. Работа организована в круглосуточном режиме. Это поможет спасти микрорайон от затопления, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В это время в 2013 году уровень Амура был существенно нижеФото: Борис КОКУРИН

Также городу удалось справиться с наводнением в поселке имени Горького. Сейчас там осушают подвалы, затопленные дождевой водой.

ОГОРОДЫ В ВОДЕ

Улица Богачева – здесь также работают помпы, перекачивая воду в реку, но местным садоводам-огородникам от этого не легче. Участки, расположенные близко к Амуру, по колено в воде, урожай плавает на поверхности.

На улице Богачева подтоплены приусадебные участкиФото: Борис КОКУРИН

Хуже всего обстановка на Красной речке. Участок улицы Рудной уже под водой, пробраться туда можно только на лодке, глубина даже для «болотников» великовата.

Паводок подбирается и к улице Прибрежной, но там больше топит с обратной стороны - Амур «подпирает» канализацию, в результате речная вода заходит на улицы через трубу. Чтобы добраться до дома или дачи, приходится либо использовать лодку, либо переходить вброд.

По улице Архаринской приходится плавать на лодкахФото: Борис КОКУРИН

Как отмечают специалисты, у Хабаровска сейчас проходит пик паводка, вода поднимается незначительно, и текущий уровень сохранится в течение пары суток. В зоне паводка остаются более 1600 приусадебных и дачных участков. Также остаются подтопленными дороги по улицам Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская.