Круглая цифра: уровень Амура возле Хабаровска добрался до шестиметровой отметки

Продолжается прохождение гребня амурского паводка в районе краевой столицы. Сегодня гидрологами зафиксирована цифра 600 сантиметров. Тайфуны и обильные дожди, проливавшиеся на город в течение всей прошлой недели, сделали свое дело — амурская вода пришла на хабаровские улицы. По сообщению ГУ МЧС по Хабаровскому краю, 20 августа в зоне подтопления на территориях краевой столицы находятся 156 приусадебных участков, 7 огородов, около 1700 дачных участков на островной и прибрежной части города. Дождевые воды вызвали подтопления на участках дорог по улицам Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская, Флегонтова, Ямская, Живописная и Заречному переулку. Службы города и спасатели проводят в этих районах ликвидационные работы.

В поселке имени Горького откачивают воду из подвалов. Здесь из-за разлива речки Черной оказались подтоплены шесть жилых домов и Дом ветеранов.

- После того, как вода уйдет из подвалов, выставляйте тепловые пушки и сушите помещения. Также необходимо обработать придомовые территории, куда заходила вода, подвалы, провести дезинфекцию, - отдал распоряжения побывавший на месте происшествия мэр города Сергей Кравчук.

Сложная паводковая ситуация сохраняется на территории всего Хабаровского района.

- По состоянию на утро 20 августа 2019 года, в Хабаровском районе в селах Бычиха, Новотроицкое, Корсаково-2, Елабуга, Петропавловка, Казакевичево, Мичуринское-1, Воронежское-3, Федоровка, Князе-Волконское, Сергеевка, Свечино, Заозерное, Малышево, Дружба, Некрасовка подтоплено 32 жилых дома с населением 82 человека, из них 9 детей, 32 приусадебных участка, 222 земельных участка и 230 дачных участков, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Также на территории Хабаровского района подтоплены участки дороги в селах Воронежское-2, Воронежское-3, Малышево и Челны.

Сообщение со всеми населенными пунктами сохраняется. На всех сложных участках работают сотрудники МЧС. Спасатели готовы оказать населению всю необходимую помощь. На территории Хабаровска и Хабаровского района организованы пункты временного размещения. В настоящее время они пустуют - всех пострадавших от разгула стихии приютили родственники.