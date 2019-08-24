2019-08-24T07:09:23+03:00
Происшествия

Очередная порция дождей усугубит и без того неблагополучную паводковую ситуацию в Комсомольске

Сейчас в город Юности срочно перебрасывают оборудование, а также тяжелую технику, необходимые для защиты от наводнения
Александр ШТААЛЬ
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Очередная порция дождей усугубит и без того неблагополучную паводковую ситуацию в КомсомольскеОчередная порция дождей усугубит и без того неблагополучную паводковую ситуацию в КомсомольскеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Комсомольске-на-Амуре готовятся к тому, что «большая» вода поднимется до семи с половиной метров. Ранее сообщалось, что из Хабаровска в город Юности отправили группу военных спасателей. Подмога в количестве 44 человек уже работает в зоне подтопления. Их снабдили плавательные средствами, аварийно-спасательным инструментом и прочим снаряжением. Напомним, что гребень паводка по уточненным прогнозам гидрологов пройдет у Комсомольска-на-Амуре в период 31 августа – 2 сентября. К слову, опасным считается явление при достижении водой отметки в 650 сантиметров.

В город Юности экстренно перебросят тяжелую технику, необходимую для отсыпки дамб Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В город Юности экстренно перебросят тяжелую технику, необходимую для отсыпки дамбФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- По решению губернатора края Комсомольску-на-Амуре выделили два мощных насоса, способных перекачивать до 3,2 тысяч кубометров воды в час, и тяжелую технику, необходимые для защиты от наводнения. Так, в город Юности экстренно перебросят 18 самосвалов, тяжелый бульдозер, экскаватор, а также восемь большегрузов, необходимых для отсыпки дамб, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Река в Амуре у Комсомольска уже добралась до отметки в 615 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Река в Амуре у Комсомольска уже добралась до отметки в 615 сантиметровФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По последним данным, река в Амуре у Комсомольска уже добралась до отметки в 615 сантиметров, уровень продолжает повышаться с интенсивностью 20-35 сантиметров в сутки. На сегодняшний день в городе уже подтоплено 13 дач, вода подошла к 3 жилым домам. В зоне риска находятся жители поселков Хорпинский, Малая Хапсоль и микрорайона Менделеева.

В городе уже подтоплено 13 дач, вода подошла к 3 жилым домам Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В городе уже подтоплено 13 дач, вода подошла к 3 жилым домамФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Синоптики сообщают, что на следующей неделе опять будут дожди из-за очередных циклонов. Осадки в виде ливней пройдут в бассейне Амура, а также его притока Сунгари. Весь этот дождевой паводок вновь пойдет вниз по Амуру сначала в сторону Хабаровска, а затем и Комсомольска-на-Амуре. Гидрологи прогнозируют, что в очень сложной ситуации может оказаться не только город Юности, но и села Комсомольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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