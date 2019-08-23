Группировка МЧС в Комсомольске-на-Амуре усилена отрядом военных спасателей из Хабаровска

Сейчас у Хабаровска наблюдается пик августовского паводка, уровень Амура у краевого центра на семь сантиметров превысил отметку опасного явления (6 метров для Хабаровска), и это не предел – обещают гидрологи. В связи с прохождением по территории края двух мощнейших тайфунов уровень может подняться до 680 сантиметров. Затем вся эта вода отправится ниже по течению в Комсомольск-на-Амуре.

Уровень воды ниже Хабаровска по течению неуклонно растетФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Если у Хабаровска местность равнинная, с множеством низин, и вода здесь просто растекается по окрестностям, то чем ближе к Комсомольску, тем русло уже, огромная масса воды собирается в мощный поток и может представлять опасность для пригородов города Юности, так и получилось в 2013 году.

Вчера в Комсомольск-на-Амуре из Хабаровска направилась оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - 14 человек на трёх вездеходах. Их главная задача - помощь местным властям в организации противопаводковых мероприятий и мониторинг обстановки на дамбах. Сегодня туда же выехали еще 30 военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/727590" frameborder="0"></iframe> Мониторинг обстановки на мылкинской дамбе Комсомольска-на-Амуре.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- С собой они имеют плавательные средства, аварийно-спасательный инструмент и иное снаряжение. По прибытии они вольются в состав общей группировки, работающей в городе, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В настоящее время на территории муниципальных образований, оказавшихся в зоне паводка, организована работа по укреплению уже имеющихся защитных дамб, отсыпке грунта вдоль береговых линий в наиболее низких местах, производится откачка воды. Кроме этого, оказывается помощь населению, обеспечена доставка людей и предметов первой необходимости, чистой воды через перемытые участки дорог.

В населенных пунктах оказавшихся на пути паводка спасатели помогают населениюФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас, как сообщают в гидромете, на территории Хабаровского края в 61 населенном пункте подтоплены 25 жилых домов с населением 58 человек, 528 приусадебных участков, 805 земельных участков и около 1800 дачных участков. Также вода сохраняется на 3 участках межпоселковых автодорог и 36 участках дорог внутри населенных пунктов.

Ожидается, что гребень паводка подойдет к Комсомольску-на-Амуре уже 31 августа – 2 сентября. Уровень Амура у города поднимется до семи, семи с половиной метров, при отметке опасного явления в 650 сантиметров.