Комсомольчан доставит на избирательный участок спецмаршрут

СЕГОДНЯ 04:13 2019-09-08T04:13:33+03:00

8 сентября жители Комсомольска выбирают кроме депутатов государственной и краевой думы, местных парламентариев и мэра. Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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Микрорайон Менделеева в Комсомольске-на-Амуре на сегодняшний момент в числе наиболее пострадавших от амурского паводка. В связи с этими крайизбиркомом было принято решение о переносе расположенных на его территории участков №257 и №258. Вместо средней школы №13 жители будут голосовать в административном здании Ленинского округа, расположенном по адресу: улица Калинина, 6, этаж 2.

Для того, чтобы упростить жителям подтопленного микрорайона Менделеева и поселка Хорпинский путь до избирательного участка, властями организован автобусный маршрут.

Автобус отправляется от школы №13 с часовым интервалом, начиная с 10 утра и до семи вечера. Обратный маршрут от администрации Ленинского округа также ежечасный с 10:30 утра. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Напомним, 8 сентября жители Комсомольска выбирают кроме депутатов государственной и краевой думы, местных парламентариев и мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU