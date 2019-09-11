СЕГОДНЯ 03:24 2019-09-11T03:24:30+03:00

Инклюзивную школу в Хабаровском крае признали одной из лучших в России Фото: Правительство Хабаровского края

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Начальную школу №1 из поселка Эльбан представили на конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2019». По итогу отбора она же стала одним из лучших учебных заведений в стране.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, поступившие на конкурс заявки оценивали точки зрения организации работы, воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Также принимали во внимание содержание и качество образовательных программ, успешность коррекционно-развивающих мероприятий, взаимодействие с другими школами.

Отметим, что в начальной школе №1 поселка Эльбан сейчас учатся порядка 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. Это пятая часть от всего количества учеников. Для них создали все условия. Так, в учреждении работают педагог-психолог, учитель-логопед и социальный педагог. В кабинетах есть регулируемая мебель и технические средства обучения. Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов закупили учебники и учебные пособия. Реализуются адаптированные образовательные программы, программы коррекционной работы, индивидуальные образовательные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU