2019-09-11T03:24:30+03:00
Общество

Инклюзивную школу в Хабаровском крае признали одной из лучших в России

Учебное заведение находится в поселке Эльбан
Поделиться:
Инклюзивную школу в Хабаровском крае признали одной из лучших в РоссииИнклюзивную школу в Хабаровском крае признали одной из лучших в РоссииФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Начальную школу №1 из поселка Эльбан представили на конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2019». По итогу отбора она же стала одним из лучших учебных заведений в стране.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, поступившие на конкурс заявки оценивали точки зрения организации работы, воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Также принимали во внимание содержание и качество образовательных программ, успешность коррекционно-развивающих мероприятий, взаимодействие с другими школами.

Отметим, что в начальной школе №1 поселка Эльбан сейчас учатся порядка 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. Это пятая часть от всего количества учеников. Для них создали все условия. Так, в учреждении работают педагог-психолог, учитель-логопед и социальный педагог. В кабинетах есть регулируемая мебель и технические средства обучения. Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов закупили учебники и учебные пособия. Реализуются адаптированные образовательные программы, программы коррекционной работы, индивидуальные образовательные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ошибка водителя чуть не погубила две человеческие жизни в Хабаровске
Прохожий в Биробиджане показал фокус с наркотиками в рукаве
Энергетики в Хабаровском крае жестко пройдутся по должникам
Стали известны подробности взрыва газа в поселке Волочаевка-2 в ЕАО
Зооцентру в Комсомольске нужна помощь в спасении животных от голода
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 11 сентября 2019 года, 829 сантиметров
Мэр Биробиджана не ответил на обращение и получил штраф
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 11 сентября 2019 года, 580 сантиметров
Переезд на улице Советской в Биробиджане закроют на сутки
Погода в Хабаровске на 11 сентября 2019 года: +19, небольшой дождь
Хабаровск не получил обещанный проект ремонта улицы Тихоокеанской
Хабаровск в очередной раз почистили бульдозерами от самостроев
Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий возглавил Крестный ход в Якутске
Автолюбительница врезалась в дерево в центре Хабаровска
В Комсомольске дешевле распродают имущество типографии
В Комсомольске огласили итог выборов главы города и депутатов Гордумы
В Хабаровском крае на полицейского напали возле реки