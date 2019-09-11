Стали известны подробности взрыва газа в поселке Волочаевка-2 в ЕАО

СЕГОДНЯ 04:30 2019-09-11T04:30:12+03:00

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В поселке Волочаевка-2 в Смидовичском районе 27 августа случился взрыв газовоздушной смеси. Это произошло в частном жилом доме, при этом не было горения, но постройка почти основательно разрушена. Жить в ней не представлялось возможным. Только по счастливой случайности жильцы злополучного дома – семья из четырех человек, не пострадали.

По фату случившегося провели проверку и выяснили причины происшествия. По информации, предоставленной ГУ МЧС России по ЕАО, причиной взрыва стала искра, возникшая при срабатывании электрической водяной насосной станции. Кроме того, собственник хранил баллон с газами в непроветриваемом подвале, что запрещено. Сам резервуар объемом 50 литров, а в жилых помещениях разрешается хранить емкости объемом не более пяти литров.

Еще одно обстоятельство, повлиявшее на ход событий, это самостоятельное подключение баллона к плите, находящейся в доме. Потерпевшие признались, что не заходили в подвал в течение трех месяцев, поэтому и не смогли вовремя обнаружить утечку газа. Скопившийся газ достиг максимальной концентрации и взорвался. Дальше инцидентом занимаются сотрудники прокуратуры.

Жителей области убедительно просят не нарушать правила эксплуатации эксплуатация бытовых газовых приборов, самостоятельно не монтировать детали газового оборудования. Также местному населению настоятельно рекомендуют не проверять герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок и свечей.

ИСТОЧНИК KP.RU