В Хабаровском крае просроченное мясо пытались выдать за свежее

СЕГОДНЯ 06:30 2019-09-16T06:30:51+03:00

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В Советской Гавани в одном из магазинов нашли просроченную продукцию. В частности речь идет о мясе, которое продавцы бессовестно выкладывали на витрину, выдавая продукцию за свежую. Такого товара обнаружили в общей сложности больше 61 килограмма. Однако на этом нарушения в торговой точке не закончились.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, также в магазине реализовывали мясную продукцию и птицу, на которые не было ветеринарных сопроводительных документов. Все эти обстоятельства расценили, как нарушение ветеринарного законодательства.

В итоге начались административные разбирательства. Так, первый протокол составили в отношении должностного лица, а второй – в отношении физического. Расследование этого инцидента продолжается.

Напомним, в регионе усилили меры безопасности в связи со вспышками африканской чумы свиней на территориях соседних регионов. Последний очаг заболевания зафиксировали в Еврейской автономии в поселке Дежнево.

ИСТОЧНИК KP.RU