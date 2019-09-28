2019-09-28T09:00:06+03:00
Общество

В Хабаровске в конфликт между соседями вмешалась полиция

Нехороший жилец в одном из многоквартирных домов отравляет жизнь окружающим
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Участковым дали поручение разобраться в ситуацииУчастковым дали поручение разобраться в ситуацииФото: Михаил ФРОЛОВ
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На личном приеме начальника УМВД по Хабаровску Александра Прохорца жильцы одного из домов по ул. Хабаровская (Железнодорожный район) попросили полицию присмотреть за одним из соседей.

По словам граждан, ранее судимый мужчина ведет себя агрессивно, злоупотребляет спиртным и осложняет жизнь соседям. Так, в мае его забрали за покушение на квартирную кражу. Он забрался на второй этаж по балконным решеткам и пытался на обрезках штор спустить на землю телевизор. Кража не удалась исключительно благодаря бдительному жильцу первого этажа, который вызвал полицию.

Тогда неудачливому вору назначили полтора года условно, однако, как заявляют соседи, урок не пошел впрок. Мужчина пьет, в пьяном состоянии пристает к прохожим, скандалит с соседями.

Александр Прохорец поручил местным участковым урегулировать конфликт, провести с нехорошим жильцом профилактическую беседу. В случае необходимости к решению проблемы готовы подключиться и представители общественного совета при городском УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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