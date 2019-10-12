СЕГОДНЯ 06:10 2019-10-12T06:10:08+03:00

Прокуратура проверит что за безнадзорные собаки напали на детей в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Атака бездомных собак произошла, когда третьеклассница шла в школу. На девочку сначала лаяла, а потом бросилась черная собака, рядом было еще несколько бездомных псов. Ребенка попытались отбить шедшие следом ученицы старших классов, в итоге досталось и им тоже.

Подростков на скорой помощи доставили в травмпункт, к счастью серьезных ран они не получили. После того как раны обработали и сделали прививки ученицы восьмого класса отправились в школу, а третьеклассницу забрала домой мать.

- В связи с публикацией в социальной сети Инстаграм информации о нападении безнадзорных собак на школьников на улице Магаданской в городе Хабаровске прокуратурой города с привлечением прокуратуры Железнодорожного района проводится проверка соблюдения требований законодательства об обращении с животными, - сообщили в ведомстве.

Так же как обещают в надзорном органе в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка деятельности МУП города Хабаровска "Спецкомбинат" по выполнению муниципального контракта по отлову безнадзорных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU