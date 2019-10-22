СЕГОДНЯ 01:31 2019-10-22T05:05:46+03:00

В Хабаровске решили жилищный вопрос чемпиона мира по боксу Фото: Администрация Хабаровска

Ранее у Андрея Замкового возникли проблемы с квартирой, которая оказалась служебной

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В Хабаровске наконец-то решили жилищный вопрос теперь уже чемпиона мира по боксу Андрея Замкового. Ранее сообщалось, что у именитого спортсмена возникли некоторые проблемы с жильем, предоставленным еще предыдущим мэром Александром Соколовым. Квартиру, которая оказалась служебной, ему обещали подарить. Время шло, но никто не торопился выполнять сдерживать данное слово.

- На сегодняшний день жилищный вопрос Андрея Замкового уже решили. Кроме того, боксеру предложили стать капитаном российской сборной по этому виду спорта, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что до Андрея спортсменам из Хабаровска не удавалось завоевать столь высокие титулы. Чемпионом мира по боксу он стал по итогам чемпионата в Екатеринбурге.

Напомним, на Олимпийских играх 2012 года хабаровчанин завоевал «бронзу», а на играх 2016 года дошел до 1/16 финала. В 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 годах спортсмен становился чемпионом России.

ИСТОЧНИК KP.RU