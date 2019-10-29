Хабаровск, Новокуровку и Победу с 6 ноября соединит авиасообщение

СЕГОДНЯ 05:04 2019-10-29T05:50:10+03:00

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В Хабаровском крае закончилась речная навигация. Отдаленные районы, где нет альтернативного транспортного сообщения, в регионе решили соединить авиасообщением. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Как отметили в ведомстве, воздушные суда начнут курсировать с 6 ноября. Предполагается, что вертолет задействуют на период осенней распутицы до момента обустройства и открытия официальных ледовых переправ. Маршрут воздушного транспорта «Хабаровск - Новокуровка - Победа» будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр - Вертолетные услуги» по контракту с краевым минтрансом.

Отметим, что пассажирские перевозки организуют с помощью вертолета МИ-8. Воздушное судно будет курсировать по понедельникам и средам. Стоимость перелета до Новокуровки составит одну тысячу 276 рублей, а до Победы – одну тысячу 915 рублей. Жителей края просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU