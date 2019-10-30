2019-10-30T03:58:33+03:00
Общество

Валентина Матвиенко и Виктор Золотов наградят мальчика из Хабаровска

Бахтиёр Усмонов вошел в двадцатку юных героев России
Ольга КИВА
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Валентина Матвиенко и Виктор Золотов наградят мальчика из Хабаровска ФОТО: ВО ВНГ РФВалентина Матвиенко и Виктор Золотов наградят мальчика из Хабаровска ФОТО: ВО ВНГ РФ
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Юный хабаровчанин Бахтиёр Усмонов отправится в Москву. В столице мальчик-герой получит заслуженную награду за спасение друга. Напомним, школьник вытащил из колодца с кипятком своего приятеля. Пострадавший чудом успел зацепиться за края люка, а Бахтиёр смог вытащить мальчика и позвал взрослых на помощь. Происшествие случилось 27 мая на переулке Дежнева.

Ранее сообщалось, что у пострадавшего было обожжено 40 процентов тела. Его вовремя успели доставить в больницу. Благодаря усилиям врачей мальчик поправился и этой осенью пошёл во второй класс.

В Москву вместе с юным хабаровчанином также отправятся 19 детей-героев из других регионов страны. С Дальнего Востока за наградами в столицу поедут три ребенка. Церемонию устроят в рамках патриотического проекта «Дети-герои», цель которого чествование детей, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, - рассказали в пресс-службе ВО ВНГ РФ.

Награждение пройдет 1 ноября, в целом же ребята будут гостить в Москве три дня. За это время для них организуют различные экскурсии и посещения Центра океанографии и морской биологии «Москвариум», водного шоу с морскими животными «Кругосветное путешествие». Также ребята побывают в Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации. Юные герои получат награды из рук Валентины Матвиенко и Виктора Золотова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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