2019-10-31T05:41:32+03:00
Происшествия

Следователи на Камчатке разбираются в причинах гибели младенца, летевшего в Хабаровск

Ребенок умер в салоне самолета
Александр ШТААЛЬ
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Следователи на Камчатке разбираются в причинах гибели младенца, летевшего в Хабаровск ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краюСледователи на Камчатке разбираются в причинах гибели младенца, летевшего в Хабаровск ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краю
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Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту смерти младенца на борту самолета. Разбирательство проводят в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности». Ранее сообщалось, что происшествие случилось 9 октября. Ребенок с мамой добирались из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Малышу собирались сделать операцию.

- Мой сын, Денис, родился раньше срока, на двадцать седьмой неделе беременности, - рассказала в интервью Ольга, мама погибшего мальчика. - Роды были стремительные и с осложнениями. У новорожденного порвалась пуповина, и он потерял много крови. Кроме того, врачи диагностировали серьезное сердечно-сосудистое заболевание.

Как сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю, в рамках расследования уже изъяли медицинскую документацию для дальнейшего изучения. Также, чтобы установить причину смерти ребенка, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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