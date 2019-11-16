2019-11-16T05:46:37+03:00
Авто

Трассу Селихино – Николаевск-на-Амуре открыли для движения

Ранее участок был закрыт из-за плохих погодных условий
Ксения ТУРТЫГИНА
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Снежный накат и поземка осложняют движениеСнежный накат и поземка осложняют движениеФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Утром 16 ноября, с 9:00 было снято ограничение на движение на участке автодороги «СелихиноНиколаевск-на-Амуре», сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю.

Тем не менее, в краевом ГУ МЧС напоминают, что в крае хозяйничает непогода, поэтому если есть возможность отказаться от поездки на личном авто, откажитесь. Особенно если речь идет о загородных поездках. Например, спасение этого отчаянного рыбака заняло несколько часов.

Также спасатели напоминают, что соблюдение скоростного режима зимой – зачастую вопрос жизни и смерти. С началом снегопадов на дорогах края выросло количество аварий, некоторые закончились трагически для водителей, пассажиров или пешеходов. Берегите себя и своих родных!

ИСТОЧНИК KP.RU

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