Петроглифы Сикачи-Аляна в Хабаровском крае украсят выставку в Москве

СЕГОДНЯ 07:05 2019-11-17T07:05:19+03:00

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Петроглифы Сикачи-Аляна станут частью выставки «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России». Это мероприятие стартует 25 ноября в Москве. Его организуют в память о профессоре профессора Дэвлет Екатерины Георгиевны - выдающегося ученого, специалиста в области изучения наскального искусства.

Кроме экспонатов из дальневосточного региона посетители смогут также увидеть памятники наскального искусства России, номинированных в предварительный список ЮНЕСКО. Среди них горный массив Оглахты (Хакасия), пещера Шульган-Таш (Башкортостан), Онежские и Беломорские петроглифы (Карелия). Об этом сообщили в Хабаровском краевом центре охраны памятников истории и культуры.

Выставку проводят для выполнения определенных задач. Одна из них – это привлечение внимания представителей власти к наскальному искусству как особому виду наследия и к проблемам, связанным с его сохранением. На сегодняшний день судьба многих таких памятников печальна. Они разрушаются из-за природных условий и вандализма. Под охранной находятся считанные единицы. Между тем, это наследие с огромным информационным потенциалом, уникальные наскальные рисунки, которые могут быть утеряны безвозвратно.

Напомним, сикачи-алянские признаны объектом культурного наследия федерального значения. В 2003 году они были включены в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU