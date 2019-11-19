Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Хабаровском крае
В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию. Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. На сегодняшний день известно, что во время обыска в помещении обнаружили около 25 килограммов синтетических наркотиков. Также правоохранители изъяли больше четырех тонн прекурсоров, необходимых для изготовления запрещенного вещества.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, пока подробности этого дела скрыты. Однако в ведомстве заверили, что о них подробно расскажут представителям средств массовой информации во время пресс-конференции.
Следим за развитием событий.
Напомним, в краевой столице за первые шесть месяцев 2019 года удалось ликвидировать три нарколаборатории. Также специалисты в Хабаровске выявили восемь магазинов по продаже запрещенных веществ в популярном мессенджере. К слову, согласно статистике большинство наркотиков производят на территории краевого центра.
ИСТОЧНИК KP.RU