2019-11-27T06:30:15+03:00
Происшествия

«Газом на спор подышал»: в Биробиджане возле гаража нашли бездыханное тело школьника

Следователи проводят проверку по факту случившегося
Александр ШТААЛЬ
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«Газом на спор подышал»: в Биробиджане возле гаража нашли бездыханное тело школьника«Газом на спор подышал»: в Биробиджане возле гаража нашли бездыханное тело школьникаФото: Иван ВИСЛОВ
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Накануне, 25 ноября, стало известно о трагедии, которая случилась в Биробиджане. Возле гаражного бокса нашли тело 14-летнего школьника. Ранее сообщалось, что мальчик рос в благополучной семье, хорошо учился и занимался спортом. Что сподвигло его на неверный шаг, пока не ясно.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, на сегодняшний день проводят проверку по факту случившегося. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа во главе с руководством следственного отдела по городу Биробиджан. Специалисты осмотрели место происшествия с участием следователя-криминалиста и изъяли предметы, имеющие значение для следственных органов.

Сообщение о трагедии опубликовали в аккаунте городской администрации в одной из социальных сетей. В комментариях тут же появилась версия случившегося – мальчик газом подышал на спор. Однако официальные источники пока не подтвердили и не опровергли этот факт. Отметим также, что среди пользователей нашлись и те, кто знал школьника лично.

- У родителей он был один, они в него все силы вкладывали, - пишет один пользователь.

- Мальчишка очень хороший был. Сил его родителям, - добавляет другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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