2019-11-29T07:59:57+03:00
Общество

В Хабаровском крае усиленно спасаются от ОРВИ

Количество заболевших простудой, а также внебольничной пневмонией, неуклонно растет
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
В Хабаровском крае усиленно спасаются от ОРВИВ Хабаровском крае усиленно спасаются от ОРВИФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

С начала 2019 года с внебольничной пневмонией слегло 11,2 тысячи пациентов - больше всего заболевших зафиксировали в Амурском районе, а также в городе Юности и Хабаровске. В 88% случаев развитие болезни спровоцировали бактерии, в остальных - вирусы. При этом зачастую пневмония развивается как осложнение после гриппа - поэтому привившись от него, можно избежать и неприятного сюрприза в виде воспаления легких.

- Пневмония - очень опасное заболевание, которое может протекать без явных симптомов. Часто оно сопровождается невысокой температурой, поэтому его можно перепутать с ОРВИ, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения. - Именно поэтому при простуде убедительно просим жителей не заниматься самолечением, а сразу обращаться к специалистам, которые могут поставить правильный диагноз. Определить пневмонию с большой точностью можно по рентгеновскому снимку.

В пресс-службе правительства Хабаровского края отметили, что контроль за заболеваемостью ОРВИ и пневмонией усилен еще с начала осени - в школах и детских садах, социальных организациях налажены режимы проветривания и дезинфекции помещений, создан запас медицинских масок и дезинфицирующих средств, противовирусных, антибактериальных, жаропонижающих лекарственных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Большому крытому катку с искусственным льдом выбирают название в ЕАО
Комсомольчане выбирают из двух гимнов лучший
Пьяный комсомольчанин не смог попасть домой и открыл стрельбу в подъезде
В Биробиджане наказали бизнесмена, из-за которого ученики лицея №23 подхватили норовирус
В Хабаровске 1 декабря ожидается потепление, местами умеренный снег
Сломанный телефон стал яблоком раздора между покупателем и продавцом в Хабаровском крае
Хабаровская турфирма обманула своих клиентов с путевками
Очередь за бесплатными путевками в санатории сократят в Хабаровском крае
В Хабаровске ищут пропавшего Алексея Волынкина
В Хабаровском крае многодетная мать стала трехкратной фигуранткой уголовного дела
Очередная партия фруктов прилетела из Узбекистана в Хабаровск «умирать»
Фермерам-подтопленцам начали выплачивать компенсацию в ЕАО
«Ушла история!»: в Амурске громко сломали старую телевышку
Технопарк «Кванториум» презентуют в школах Биробиджана
Самолеты на местных авиалиниях обновят в Хабаровском крае
«Не догадаемся, что это бездомные люди»: хабаровчане посмотрят в глаза бродягам
Больше 30 семей в селах Хабаровского края купили жилье с господдержкой
Погода в Хабаровске на 29 ноября 2019 года: днем до -11, без осадков
В Хабаровске проверят действия полицейских, силой усмиривших буйного водителя
Хабаровчанин угнал внедорожник соседа и заехал на нем в кювет
В Хабаровском крае достроить ФАПы надеются за счет федеральных денег
В Биробиджане выполнили просьбу горожан, изменили маршрут автобусов №1
Жители поселка Мирный под Хабаровском остались без отопления
Хабаровский край презентуют на Новом Арбате в Москве
Впервые в хабаровском музее японские ученые изучили останки одомашненных животных