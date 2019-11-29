В Хабаровском крае усиленно спасаются от ОРВИ

СЕГОДНЯ 07:59 2019-11-29T07:59:57+03:00

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С начала 2019 года с внебольничной пневмонией слегло 11,2 тысячи пациентов - больше всего заболевших зафиксировали в Амурском районе, а также в городе Юности и Хабаровске. В 88% случаев развитие болезни спровоцировали бактерии, в остальных - вирусы. При этом зачастую пневмония развивается как осложнение после гриппа - поэтому привившись от него, можно избежать и неприятного сюрприза в виде воспаления легких.

- Пневмония - очень опасное заболевание, которое может протекать без явных симптомов. Часто оно сопровождается невысокой температурой, поэтому его можно перепутать с ОРВИ, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения. - Именно поэтому при простуде убедительно просим жителей не заниматься самолечением, а сразу обращаться к специалистам, которые могут поставить правильный диагноз. Определить пневмонию с большой точностью можно по рентгеновскому снимку.

В пресс-службе правительства Хабаровского края отметили, что контроль за заболеваемостью ОРВИ и пневмонией усилен еще с начала осени - в школах и детских садах, социальных организациях налажены режимы проветривания и дезинфекции помещений, создан запас медицинских масок и дезинфицирующих средств, противовирусных, антибактериальных, жаропонижающих лекарственных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU