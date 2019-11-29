Хабаровская турфирма обманула своих клиентов с путевками

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-29T08:23:37+03:00

Изменить размер текста: A A

С марта по октябрь текущего года в туристическом агентстве продавали «недоукомплектованные», если так можно выразиться, путевки. Подозреваемая в мошенничестве 39-летняя руководитель фирмы оформляла клиентам документы на отдых в Европу и юго-восточные страны. Потерпевшие охотно вносили предоплату или же полную оплату - они еще не знали, что по прилету на отдых их будет ждать сюрприз в виде неоплаченного отеля, или же что они вовсе из Хабаровска в назначенный день не улетят.

- Фигурантка бронировала турпакеты, однако оплату туроператорам не производила, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В некоторых случаях клиентам покупала только авиабилеты, при этом не оплачивала проживание в отеле. Все полученные денежные средства она тратила на личные нужды.

Когда обманутые клиенты - а их 68 человек - поняли, что что-то идет не так, то обратились в правоохранительные органы. Сейчас руководитель туристического агентства находится под следствием, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемую пока поместили под домашний арест, однако если ее вину докажет суд, женщина может отправиться в места не столь отдаленные на порядочный срок - до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вам позавидуют попутчики»: Еще одна турфирма Хабаровска не «надула» своих клиентов» подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU