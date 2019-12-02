В Биробиджане установят 25-метровую елку к Новому году

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-02T10:58:26+03:00

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В Биробиджане полным ходом идет подготовка к Новому году. Как и прежде, основными площадками, где развернутся массовые гуляния, будут площадь имени Ленина, ГДК и парк культуры и отдыха. На площади имени Ленина в этом году установят 25-метровую искусственную ель. К слову, в Хабаровске площадь Ленина к Новому году украсит 20-метровая хвойная красавица и шахматная доска.

- Городские власти, прежде чем установить ель, решили провести в соцсети опрос среди граждан и выяснить, какую именно хвойную красавицу лучше использовать – искусственную или настоящую. Сами жители выбрали первый вариант. За него проголосовали 94 процента горожан, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Елку доставят в первой декаде декабря, установить ее планируют к 15 числу. По предварительной информации, доставка и монтаж ели обойдется в полтора миллиона рублей. В планах также установить иллюминацию на городских улицах, украсить территорию ледовыми скульптурами.

ИСТОЧНИК KP.RU