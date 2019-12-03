В Хабаровске сядет на скамью подсудимых кровожадная маникюрша «Леди Коготок»

СЕГОДНЯ 03:20 2019-12-03T03:57:56+03:00

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В Хабаровске на скамью подсудимых сядет кровожадная маникюрша «Леди Коготок». Напомним, 49-летняя женщина «отличилась» своим подходом к делу – запугивала клиентов некоей гранулемой и вырывала им ногти. Одной из жертв такой терапии стала женщина-инвалид из Новосибирска. Фигурантка пообещала доверчивой клиентке исправить все ее проблемы со здоровьем, включая серьезное заболевание ног, и для этого вырвала ей все ногти на ногах. Через неделю жертва лечения потеряла сознание в самолете, который пришлось экстренно сажать в ближайшем аэропорту. Пострадавшую госпитализировали, и после этого она подняла шумиху в социальных сетях, обратившись к общественности.

- По версии следствия, маникюрша в Хабаровском крае проводила платные семинары, на которых обучала методам реконструирования, восстановления повреждённых и разрушенных ногтей. У нее не было медицинского образования, соответствующих сертификатов и лицензий. Она оказывала медицинские услуги, а именно удаляла ногти, вопреки требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России.

Задержать злоумышленницу смогли в Московской области. Позже ее этапировали в Хабаровск, где она находится под стражей. Женщину обвиняют в мошенничестве, незаконном осуществлении медицинской деятельности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Свою вину фигурантка не признала. По уголовному делу признали потерпевшими 10 женщин и мужчин. Материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU