2019-12-03T05:18:32+03:00
Общество

Спасенных от вымирания ибисов собираются из Китая переселить в Хабаровский край

Дальневосточный регион для краснокнижных птиц своего рода малая родина
Ольга КИВА
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Спасенных от вымирания ибисов собираются из Китая переселить в Хабаровский край ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского краяСпасенных от вымирания ибисов собираются из Китая переселить в Хабаровский край ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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В Хабаровском крае выразили желание присоединиться к проекту реинтродукции красноногого ибиса. Так отреагировали специалисты в регионе на предложение коллег из Китая.

Красноногий ибис гнездился на территориях Китая, Японии, Республики Корея и России. Однако варварство людей чуть не привело к полному вымиранию этих пернатых. Так, В 1981 году во всем мире этих птиц оставалось всего семь особей. Находились они в уезде Янсянь провинции Шэньси. Сведения о присутствии этого вида в Хабаровском крае за последние 20 лет отсутствуют.

Как отметили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов, на сегодняшний день популяция красноногих ибисов составляет около четырех тысяч особей. Благодаря мероприятиям по реинтродукции, популяция красноногого ибиса в Японии достигла 500 особей, в Республике Корея – 300 особей.

Отметим также, что благодаря этим пернатым в регионе собираются развивать экотуризм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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