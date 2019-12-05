СЕГОДНЯ 03:35 2019-12-05T03:35:20+03:00

Четырех детей отправили из Хабаровска в Корею на бесплатные операции на сердце Фото: Администрация Хабаровска

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Из Хабаровска в Корею на бесплатное лечение отправили четырех детей. Ребятам предстоят сложные операции на сердце, которые проведут врачи клиники «Сэчжон». Такую работу проводят в рамках двухстороннего соглашения между городами-побратимами Хабаровском и Пучоном.

Как отметили в пресс- службе городской администрации, каждый год из краевой столицы отправляют в Корею по три-четыре ребенка. По факту деньги на лечение детей выделяют за счет благотворительных средств. Расходы берет на себя принимающая сторона. В частности речь идет о оплате перелета и проживании.

Отметим, что благодаря этой таким операциям удалось спасти 66 юных хабаровчан. В 2020 году южнокорейские врачи снова приедут в Хабаровск, будут осматривать детей, которым необходима хирургическая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU