Хабаровск остро нуждается в земле под кладбище

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-10T13:00:22+03:00

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В Хабаровске все еще решают вопрос с землей, которая нужна для кладбища. Пока владельцы земли не особо торопятся озвучивать предложения. Весной этого года одно из них все же прозвучало, правда, воспользоваться им в мэрии не смогли. Во время проверки выяснилось, что участок принадлежит к категории особо охраняемых территорий.

- Городская администрация готова приобрести в районе села Матвеевка участок площадью 60 гектаров. Предложение о покупке выставят на аукцион в начале следующего года. Напомним, в этом году провели несколько аукционов, но все они прошли безрезультатно, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что действующее Матвеевское кладбище начало работать 17 лет назад. Ежегодно там хоронят около 2,5 тысячи человек. Несмотря на работу крематория, площади погоста заполнены более чем на 90 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU