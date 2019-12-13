СЕГОДНЯ 05:32 2019-12-13T05:32:14+03:00

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В Хабаровском крае сотрудники МЧС проверят места для новогодних праздников. В планах осмотреть 350 зданий, сооружений и площадок. В первую очередь будут обращать внимание на пожарную безопасность.

- Работа в этом направлении уже идет. На сегодняшний день осмотрели уже порядка 200 объектов. По итогу выявили 235 нарушений, которые были устранены на месте. Также провели 97 инструктажей с персоналом учреждений, предоставили 62 консультации и провели 95 тренировок по эвакуации людей, - сообщил Иван Колонтай, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Кроме того, к праздникам проведут испытания пиротехнических изделий в специальной лаборатории. После этого сотрудники МЧС через СМИ расскажут, как правильно пользоваться пиротехникой, в каких местах можно запускать фейерверки и где нужно покупать подобную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU