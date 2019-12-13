СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-13T11:30:45+03:00

Двух руководителей в Хабаровске осудят за взятку квартирами на пять миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарушители так рассчитались с судебным приставом за помощь в получении нереализованного имущества должника

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В Хабаровске перед судом предстанут два руководителя коммерческого предприятия. Их обвиняют в даче судебному приставу взятки в виде двух квартир общей стоимостью больше пяти миллионов рублей. Так своеобразно фигуранты рассчитались с представителем закона за помощь в незаконном получении нереализованного имущества должника.

- Один из фигурантов мужчина, ему 46 лет, его подельнице 43 года. В отношении них завели и расследовали уголовное дело по статье «Дача взятки». По предварительной информации в 2017 году обвиняемые заплатили судебному приставу за совершение незаконных действий, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Взяткополучатель передал в пользу коммерческой организации, возглавляемой обвиняемыми, 21 квартиру, пять автомобилей, пять стояночных мест. При этом указанная компания была четвертой очереди удовлетворения требований взыскателей, а в первой, второй и третей очередях ожидали удовлетворения еще более 200 исполнительных производств.

Сами обвиняемые вину не признали. Однако следователям удалось найти достаточно доказательств, которые также будут предоставлены в суде. Отметим, что расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава, обвиняемого в получении взятки, подходит к концу.

ИСТОЧНИК KP.RU