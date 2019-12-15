Хабаровский бейсджампер спрыгнул с самого высокого здания в Ханое

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-15T10:02:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Алексей Пыхов, бейсджампер из Хабаровска поставил себе цель покорить разные высоты. При этом здания для прыжков он выбирает не только в России, но и за рубежом. На сегодняшний день он уже успел отличиться в Хабаровске и Владивостоке, а также в Гуанчжоу, Пекине и Пусане. Среди последних его достижений – прыжки с самого высокого здания в столице Вьетнама – Ханое и в столице Лаоса – Вьентьяне.

- Keangnam Hanoi Landmark Tower - это 72-этажный небоскреб в центре Ханоя. Здесь находятся штабквартиры многих корпораций и деловой центр. Внизу большая площадка для приземления. Видимо, расчистили участок под новое строительство, - рассказал Алексей Пыхов в своем аккаунте в соцсети.

В Лаосе Алексей прыгал не первый раз. Сюда он приезжал три года назад. С его слов, за прошедшее время там ничего не изменилось. Сам бейсджампер признается, что ранее прыгал с одной из местных гостиниц. Он же отметил, что за пределами столицы вообще нет высоких строений.

Напомним, за прыжки в столице Южной Кореи Алексею Пыхову выписали уголовный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU