2019-12-15T10:02:13+03:00
Общество

Хабаровский бейсджампер спрыгнул с самого высокого здания в Ханое

После этого Алексей Пыхов отличился в Лаосе
Ольга КИВА
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Хабаровский бейсджампер спрыгнул с самого высокого здания в Ханое ФОТО: Аккаунт Алексея Пыхова в социальной сетиХабаровский бейсджампер спрыгнул с самого высокого здания в Ханое ФОТО: Аккаунт Алексея Пыхова в социальной сети
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Алексей Пыхов, бейсджампер из Хабаровска поставил себе цель покорить разные высоты. При этом здания для прыжков он выбирает не только в России, но и за рубежом. На сегодняшний день он уже успел отличиться в Хабаровске и Владивостоке, а также в Гуанчжоу, Пекине и Пусане. Среди последних его достижений – прыжки с самого высокого здания в столице ВьетнамаХаное и в столице ЛаосаВьентьяне.

- Keangnam Hanoi Landmark Tower - это 72-этажный небоскреб в центре Ханоя. Здесь находятся штабквартиры многих корпораций и деловой центр. Внизу большая площадка для приземления. Видимо, расчистили участок под новое строительство, - рассказал Алексей Пыхов в своем аккаунте в соцсети.

В Лаосе Алексей прыгал не первый раз. Сюда он приезжал три года назад. С его слов, за прошедшее время там ничего не изменилось. Сам бейсджампер признается, что ранее прыгал с одной из местных гостиниц. Он же отметил, что за пределами столицы вообще нет высоких строений.

Напомним, за прыжки в столице Южной Кореи Алексею Пыхову выписали уголовный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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