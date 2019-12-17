В Хабаровске презентуют уникальное издание «Нанайцы»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-17T11:08:56+03:00

В каталоге собрали больше двух тысяч этнографических предметов

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В хабаровском музее 19 декабря пройдет презентация нового этнографического каталога «Нанайцы». Уникальный в своем роде каталог представят, как изюминку на торте, в конце юбилейного года музея имени Н.И. Гродекова. Напомним, в этом году учреждение отметило 125 лет со дня основания. В подарок от своих коллег его сотрудники получили удивительный подарок.

Как сообщили в музее, красочное издание включает описание больше двух тысяч этнографических предметов. Их собирали, начиная с конца XIX века по настоящее время. Также в издании собрали больше 700 фотографий, отражающих традиционную и современную культуру нанайцев.

Каталог будет полезен историкам, искусствоведам, этнографам, художникам, культурологам и музейным работникам. Также издание окажется интересным для тех, кто интересуется историей и культурой дальневосточных этносов.

Начало презентации в 16:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU