2019-12-18T06:16:34+03:00
Общество

В Хабаровском крае одобрили больше 50 заявок на ипотеку 2 процента

Первый кредит планируют оформить уже на следующей неделе
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае одобрили больше 50 заявок на ипотеку 2 процентаВ Хабаровском крае одобрили больше 50 заявок на ипотеку 2 процентаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском крае банки одобрили уже больше 50 заявок по ипотеке под два процента. Жители региона довольно активно включились в эту гонку за льготным кредитом. К слову, первый заем в одном из банков планируют выдать уже на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее уже сообщали о том, на каких условиях выдают льготную ипотеку. Среди основных требований к получателям - каждый из супругов не должен быть старше 36 лет. Под программу попадают и неполные семьи с детьми. Владельцы «дальневосточных гектаров» могут взять ипотеку под 2 процента только для строительства дома на земле, при этом возрастных ограничений для них нет.

Заявки на льготную ипотеку принимают и рассматривают в Сбербанке, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанском банке, Газпромбанке и Банке Открытие. По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, до конца декабря подготовят дополненный перечень банков-участников программы.

Напомним, во Владивостоке уже есть первые получатели льготной ипотеки, которые поделились своим опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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