2019-12-26T05:34:52+03:00
Звезды

В Хабаровске празднично откроют ледовый городок на площади Ленина

Мероприятие пройдет завтра, 27 декабря
Ольга КИВА
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В Хабаровске празднично откроют ледовый городок на площади ЛенинаВ Хабаровске празднично откроют ледовый городок на площади ЛенинаФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровске устроят праздник по случая открытия ледового городка на площади Ленина. Мероприятие запланировали на завтра, 27 декабря, начало в 18:30. Приглашают горожан любого возраста.

- Гостей события до прихода Деда Мороза гостей будут развлекать его помощники, они организуют танцы и игры, а также раздадут всем письма с новогодними поздравлениями. Традиционно начнут с большого хоровода вокруг главной елки. Дальше горожане вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, вооружившись «волшебными» палочками, зажгут новогодние огни. В праздничной программе будут конкурсы с подарками и сюрпризами, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, на площади соорудили две горки, устроили интерактивные фотозоны, есть большая шахматная доска, снежные и ледовые скульптуры любимых героев мультфильмов. По периметру площадь оформили иллюминацией. Гирлянды будут гореть в праздничные дни с вечера до самого утра, а после 8 января – до 22:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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