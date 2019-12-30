СЕГОДНЯ 07:29 2019-12-30T07:29:32+03:00

В Хабаровском крае за порядком на праздниках присмотрят больше полутора тысяч полицейских Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хабаровске за порядком на новогодних и рождественских праздниках будут присматривать одна тысяча 700 полицейских. Напомним, в крае планируют провести более двух тысяч праздничных мероприятий, также в населенных пунктах края работают 22 новогодних городка.

- В целях обеспечения общественной безопасности личный состав органов внутренних дел края переводят на усиленный вариант несения службы. Кроме полицейских обеспечивать порядок будут 150 военнослужащих Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, 190 сотрудников частных охранных организаций, более 500 представителей общественных объединений правоохранительной направленности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, 6 и 7 января 2019 года в 54 епархиальных учреждениях пройдут церковные богослужения, посвященные Рождеству Христову. На обеспечении правопорядка и общественной безопасности в православных приходах также задействуются сотрудники полиции, частных охранных организаций и представители общественных объединений правоохранительной направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU