Российская Федерация стала собственником древних петроглифов в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:54 2019-12-30T07:54:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитые петроглифы Сикачи-Аляна долго время были объектом археологии, у которого нет собственника. Нарушение выявили во время проверки исполнения законодательства о сохранности объектов государственной собственности. По итогу этого мероприятия прокурор края направил в суд иск. Требования документа сводились к тому, чтобы признать право собственности Российской Федерации на объект археологии «Петроглифы Сикачи-Алян». Также заявитель требовал обязать собственника сформировать земельные участки под данным объектом.

- Суд удовлетворил иск прокурора. Обеспечен контроль за его исполнением. На сегодняшний день в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской автономной области сформировали и зарегистрировали право собственности Российской Федерации на пяти земельных участках под объектом археологии, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим, сто после того, как у петроглифов наконец-то появился официальный собственник, смогли направить документы в Министерство культуры Российской Федерации. Это необходимая процедура для принятия решения об отнесении объекта археологии к особо ценному объекту культурного наследия. Такой статус петроглифы получили согласно распоряжению правительства России.

ИСТОЧНИК KP.RU