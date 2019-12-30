"Взлет" истории: хабаровское НКО воскрешает традиции прошлого и рассказывает об освоении Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-30T15:32:32+03:00

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Деревянный сруб, созданный по канонам древнего зодчества, встречает всех гостей Хабаровска. Здесь, в Индустриальном районе города, силами энтузиастов воссоздан Алабадзинский острог - тот, с которого началось покорение Дальнего Востока. Проект музея был создан инициативной группой добровольцев, а в 2017 году получил поддержку от Фонда президентских грантов. Через два года - в 2019 году - проект "Дальний Восток - дружба народов" вошел в ТОП-100 лучших проектов России.

Проект создания в Хабаровском крае музея народов Хабаровского края, Дальнего Востока в период освоения, начиная с 16 века, получил от Фонда президентских грантов почти 3 млн рублей. Эти средства общественники направили на строительство Музея. Причем, не в переносном смысле, а в самом прямом. В 2017 году в одном из районов Хабаровска - Индустриальном - появился Алабадзинский острог. Копия не совсем точная (как минимум, разница в размере), конечно, но все равно - здание позволяет проводить реконструкции боев, помогает наглядно показывать, как выглядели первые остроги на Амуре. Кстати, эта крепость в качестве основы экспозиции выбрана не случайна - именно с нее началось освоение Дальнего Востока отрядами Ерофея Хабарова.

Здание острога стало основой для экспозиции Музея - попадая внутрь, все гости переживают ощущение, что прошлое воскресло. Здесь можно примерить рыцарскую кольчугу, подержать в руках настоящий меч, надеть снегоступы, в которых нанайцы ходили много веков назад, и даже завернуться в медвежью шкуру.

- Сегодня музей представляет собой полноценный комплекс с интереснейшей экспозицией и мастер-классами – тканием, валянием из шерсти, вязанием иглой. Здесь представлены экспонаты и эпохи викингов, и средневековой Руси, и артефакты, рассказывающие о первопроходцах Дальнего Востока. Он объединяет вокруг себя десятки неравнодушных любителей истории: сообщество реконструкторов мастери костюмы, доспехи, оружие рыцарей, устраивает классные фестивали, турниры на мечах", - рассказывает автор проекта Олег Безгодов.

Вокруг Музея собрались энтузиасты своего дела: клубы реконструкторов, которые воссоздают оружие и костюмы эпохи, клубы фехтования проводят турниры, рыцарские фестивали, историки собирают подлинные предметы быта коренных народов региона. Все экспонаты в музее можно трогать. Например, примерить снегоступы, лыжи, покрутить в руках горшочек с раскопок.

Как говорят про себя все сопричастные проекту, Музей - это уютный уголок, где время обращается вспять. А создать такой уникальный проект получилось благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Именно эти средства дали мощную подпитку развитию уже существующего начинания и его дальнейшее развитие.

– К новому сезону мы готовим масштабное обновление, формат экскурсий станет интереснее, интерактива больше, – говорит Олег Безгодов. – В следующем году к нашему проекту присоединится Ассоциация коренных малочисленных народов, ведем переговоры с казаками – планируем организовать конюшни и в будущем привлекать казаков на большие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU