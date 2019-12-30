НКО Хабаровска раскрывает "Формулу успеха" для трудных подростков

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-30T15:37:33+03:00

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Походы, сплавы, мастер-классы по выживанию в дикой природе, велосипедные походы - все это часть программа социализации и профилактики деструктивного поведения среди подростков. Проект Центра социальной адаптации "Грань" помогает трудным подросткам развивать тело и дух. Через НКО прошли сотни подростков, которые смогли выстроить полноценную жизнь. Благодаря проекту "Спорт как "Формула успеха" дети учатся проживать трудности, с которыми потом придется столкнуться в жизни.

Напомним, Фонд президентских грантов уже два года помогает некоммерческим организациям (НКО) России менять жизнь россиян к лучшему. Президент России Владимир Путин поставил задачу вовлекать НКО в работу там, где усилий органов государственной власти еще не хватает, или там, где общественники берутся справиться с задачей лучше официальных организаций. Это и помощь людям в социальной сфере, и патриотическое воспитание молодежи, и поддержка материнства и детства, и многие другие сферы. Особенно такая работа становится востребованной на Дальнем Востоке.

Хабаровский проект "Спорт как "Формула успеха" направлен на поддержку материнства и детства. Основная идея проекта - создание пространства для развития, социализации, профилактики деструктивного поведения целевой аудитории через участие в комплексе мероприятий. Ставку авторы делают именно на физическую активность: занятия в бассейне, состязания на полосе препятствий, лыжные переходы и так далее. Такое внимание к спортивному развитию не случайно - еще в 1998 году руководитель Центра социально адаптации молодежи "Грань" Михаил Непогодин начал заниматься с неблагополучными подростками. Накопленный за 20 лет работы опыт и стал основной для создания одного из лучших в России проектов.

- Спортивная и туристическая деятельность является мощным инструментом воспитания детей и подростков в силу того, что во многом моделирует ситуации и отношения между людьми, с которыми ребенку предстоит столкнуться во взрослой жизни. Проживая трудности на таких моделях в детстве, человеку значительно легче будет разобраться в тех житейских проблемах, с которыми ему придется столкнуться на большом жизненном пути. Именно в непривычных условиях детьми хорошо осваиваются навыки сотрудничества, формируются социально-значимые качества их личности, такие как воля, выносливость, активность, коммуникабельность, терпимость к другим людям, умение руководить и подчиняться, - рассказала Михаил Непогодин.

Главная задача НКО - научить ребят, оказавшихся в детских домах, полезным навыкам, которые помогут им идти вперед не только в дикой природе, но и просто по жизни.

На средства президентского гранта провели 20 мероприятий, участие в которых приняли порядка 500 человек. Подростки ходили в походы, сплавлялись по рекам, учились выживать в дикой природе и многое другое. Самого главное, что объединяет все активности - они направлены на развитие тела и духа.

В 2019 году проект "Спорт как "Формула успеха" вошел в ТОП-100 лучших проектов НКО России. На средства гранта было приобретено спортивное оборудование – рафты, палатки, спальники, снаряжение для скалолазания. Кроме того, центр смог оплатить спутниковый телефон. Удовольствие это не из дешевых – 27 тысяч рублей за 250 минут. Это крайне важно, так как в случае экстремальных ситуаций появляется возможность вызвать спасателей.

НКО в 2018 году выиграло еще один грант, который стал продолжением уже существующего «Будь готов прийти на помощь».

Работа по социализации подростков из детских домой, многодетных семей и социально-неблагополучных семей продолжается. Впереди у руководителя еще много идей и планов.

ИСТОЧНИК KP.RU