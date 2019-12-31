СЕГОДНЯ 01:46 2019-12-31T01:46:50+03:00

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В Хабаровском крае выдали первую ипотеку под два процента годовых. В церемонии подписания и передачи сертификата принял губернатор Сергей Фургал. Получателями стали Артем и Елизавета Пермяковы – родители пятилетнего ребенка. Они выбрали квартиру в новостройке в северном микрорайоне Хабаровска.

- «Дальневосточная ипотека» стала отличным решением для молодых семей, которые решили приобрести свою первую квартиру или улучшить жилищные условия. К слову, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре собираются построить дома жилищного кооператива, где стоимость квадратного метра будет ниже. В этом случае финансовые организации подключатся к выдаче льготной ипотеки под два процента годовых молодым семьям, - отметил Сергей Фургал.

Напомним, первую льготную ипотеку оформили жители Владивостока. В числе первопроходцев оказались Светлана и Андрей Гридины, которые в начале декабря получили заветный заем. Участниками программы могут стать семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 36 лет, неполные семьи с детьми, а также владельцы «дальневосточных гектаров», которые хотят построить дом на земле.

ИСТОЧНИК KP.RU