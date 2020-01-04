4 Янв. 2020 2020-01-04T14:38:12+03:00

Проезд у села Подгорное в Николаевском районе обещают открыть в понедельник, 6 января

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В Николаевском районе временно закрыта переправа у села Подгорное, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Зимник, связывающий село с большой землей, затопило нагонной волной со стороны Охотского моря.

Сейчас в этом месте стоит вода, сделав переправу опасной для проезда. Вначале уровень воды был около метра, к субботе, 4 января, она пошла на спад, уровень упал вполовину. Однако некие граждане решили заработать на проблеме жителей, открыв лавочку по нелегальному перевозу.

- Проезд у села Нагорное – единственная точка, где возможно пересекать реку. Переправу планируется открыть уже в понедельник, 6 января. Сейчас же вблизи переправы работают нелегальные перевозчики. На вездеходе они доставляют всех желающих на противоположный берег. Это полностью нелегальная деятельность, которая угрожает жизни людей. Просим жителей Николаевского района не пользоваться этими услугами, - проинформировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Власти края просят граждан сообщать о подобной деятельности по телефону 112. Этот же номер пригодиться, если возникнет опасная для жизни или здоровья людей ситуация.

Напомним, 1 января 2020 года в Охотском районе из-за нагонной волны был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/753174" frameborder="0"></iframe> В Хабаровском крае временно закрыт зимник, затопленный нагонной волной.Автор: пресс-службе правительства Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU