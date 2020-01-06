«Бил так, что у животного вылетели глаза»: новые подробности истории о собаке, растерзанной алабаями под Хабаровском

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:04:36+03:00

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В истории о собаке, которую растерзали агрессивные алабаи в селе Некрасовка, появились новые подробности. Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Жертвой алабаев стал пес породы джек-рассел-терьер. Владелец оставил питомца возле магазина на привязи, а сам отправился за покупками. Кровавая расправа попала в поле камер видеонаблюдения.

- Совершенно случайно я встретила девушку - знакомую хозяев алабаев. Она рассказала, что собаки жили на территории частного дома, были на привязи, хозяева никогда не отпускали их бегать по улицам. Все изменилось, когда в доме появился родственник, изрядно измотанный жизнью не от большого ума и нуждающийся в жилье, - рассказывает Наталья Коваленко, соорганизатор проекта «Зоозащита ДВ».

У мужчины наблюдалось девиантное поведение и наплевательское отношение к окружающим. В доме он начал устанавливать свои правила - отпускал собак с привязи, однажды решил прогуляться с ними по Некрасовке. После трагедии родственника выдворили из дома. Он понял, куда ему заказан путь после разбирательств и вернулся, забил до смерти одну из собак. Бил так, что у животного вылетели глаза. После этого на него написали еще одно заявление, пока обратной связи по нему нет.

ИСТОЧНИК KP.RU