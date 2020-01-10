Туристов в Хабаровском крае предупреждают о набирающей обороты угрозе жизни

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:49:40+03:00

Речь идет о пневмонии, вызванной короновирусом, один случай заболевания зафиксировали в Южной Корее Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Речь идет о пневмонии, вызванной короновирусом, один случай заболевания зафиксировали в Южной Корее

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Жителей Хабаровского края, планирующих поездку в Китай, предупреждают - на территории этого государства зафиксировали уже 60 случаев заболевания пневмонией, вызванной короновирусом. Ранее сообщалось, что это заболевание вирусное, неизвестного происхождения, которое диагностировали с начала декабря 2019 года у 27 человек. Очаг заболевания зарегистрировали в городе Ухань.

- На сегодняшний день зафиксировали случай завоза вируса из Китайской Народной Республики в Южную Корею. Вероятной причиной заболевания называют контакт со свежими или живыми морепродуктами, - прокомментировали в пресс -службе краевого минздрава.

Отметим также, что официальные комментарии Всемирной организации здравоохранения по данной ситуации отсутствуют. Жителей Хабаровского края, планирующих поездку в Поднебесную в ближайшее время, убедительно просят учитывать данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU