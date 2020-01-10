В Биробиджане случился коммунальный коллапс на трубопроводе

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:49:47+03:00

Неисправность уже устранили, в четыре многоквартирника вернулась горячая вода

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В Биробиджане сегодня, 10 января, случилась коммунальная авария – на трубопроводе произошли порывы в районе улиц Чапаева и Косникова. На место происшествия сразу выехали аварийные бригады МУП «Городские тепловые сети».

- В районе указанных улиц обнаружили свищ на трубопроводе. На время проведения ремонтных работ многоквартирные дома №№ 18 и 20 по улице Чапаева, №21 на улице Комсомольская и №43 на Косникова временно остались без горячей воды, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

По последним данным, недочеты уже устранили, четыре многоквартирника подключили к горячему водоснабжению. Жильцам домов приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним, на новогодних каникулах в Комсомольске-на-Амуре произошла коммунальная авария. Почти полтора часа фонтаном хлестала вода из пробитого магистрального водовода.

ИСТОЧНИК KP.RU